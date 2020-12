Fodboldlegenden Diego Maradona led af lever-, nyre- og hjerte-kar-problemer, da han døde af et hjerteanfald 25. november, men der var ingen tegn på hverken alkohol- eller narkotikaindtag i hans obduktion.

Derimod havde han taget antidepressiv medicin. Det siger anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP.

En af de vigtigste konklusioner er desuden, at man ikke har fundet spor fra hjertemedicin – hvilket stjernen ellers burde have fået som led i sin behandling. Maradona havde både hjerte- og lungeproblemer og en stærkt medtaget nyre ved sin død.

»Ved første øjekast bekræfter det her, at Maradona fik psykotropiske lægemidler (som påvirker ens mentale tilstand, red.), men ingen medicin til sin hjertesygdom,« fortæller en af efterforskerne til mediet Télam.

Der blev erklæret tre dages landesorg i Argentina, da Diego Maradona døde. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Argentinerens hjerte vejede desuden over 500 gram, hvilket er dobbelt så meget, som det burde veje.

Anklagemyndigheden i San Isidro, en nordlig forstad til Argentinas hovedstad, Buenos Aires, offentliggjorde resultaterne af obduktionen sent tirsdag aften.

Obduktionen blev sat i værk som en del af en undersøgelse af hans død for at se, om der var nogen forsømmelighed eller hensynsløshed i den sundhedspleje, han fik.

Men nu er der altså ikke fundet spor fra hjertemedicin – men derimod stofferne venlafaxin, quetiapine, levetiracetam og naltrexon. De to første stoffer er antidepressive, mens levetiracetam bruges til behandling af epilepsi.

Naltrexon anvendes typisk for at undgå alkoholdabstinenser. Maradona kæmpede igennem livet med både alkohol- og narkomisbrug.

Fodboldikonet var netop fyldt 60 år, da han døde i sidste måned. Han var tidligere i november blevet opereret for en blodansamling i hjernen, men han blev udskrevet efter otte dage.

Psykiater Agustina Cosachov og hjertekirurg Leopoldo Luque er under efterforskning, da de behandlede Maradona op til hans død.

Den første obduktion, der blev udført på dødsdagen, viste blandt andet, at Maradona havde haft væske i lungerne, og et svigt i hjertemusklerne gjorde det svært at pumpe blodet rundt.

Diego Maradona regnes af mange som en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, og kreatørens VM-titel med Argentina i 1986 var et af karrierens største højdepunkter.

Derudover førte han to gange Napoli til det italienske mesterskab.

/ritzau/