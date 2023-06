Det har været en hektisk og vild periode i 20-årige Victor Kristiansens liv.

Efter det store skifte fra FC København til Leicester City i Premier League, er hans nye engelske arbejdsgiver rykket ned. Samtidigt har han imponeret stort i en svær sæson, som nu endte med at han fik A-landsholdsdebut i Danmarks 1-1-kamp mod Slovenien i EM-kvalifikationen mandag aften.

»Det har været en meget stor dag i en turbulent tid. Mange op og nedture på fodboldbanen og på et personligt plan. Alt i alt er det jo en stor dag for mig, og det bliver jeg simpelthen nød til at fokusere på,« siger Victor Kristiansen til B.T. og fortsætter:

»På et personligt plan kunne det ikke være bedre. Man får nogle tæsk i udlandet, når man tager afsted ung og uprøvet, så at få den tillid af Kasper (Hjulmand, red.) og bare kunne gå ind og bruge mine kvaliteter og min energi, er meget, meget stort.«

Victor Kristiansen sluttede sig til landsholdslejren efter kampen mod Nordirland, da Joakim Mæhle måtte forlade den på på grund af en ledbåndsskade, som sendte Atalanta-spilleren på krykker.

Familien til den 20-årige københavner var begejstret for, at Victor Kristiansen stod over for debuten på A-landsholdet.

»Hele min familie hentede mig, da jeg landede i Kastrup og kørte mig op til Marienlyst (landsholdets spillerhotel, red.),« forklarer Victor Kristiansen, som dog ikke havde hele familien til at støtte op om sig i den slovenske hovedstad Ljubljana.

Her var det nemlig kun faren, som nåede ned og så sønnens debut, og det var både far og søn glade for, at det kom i stand.

»Jeg tænker, at det er alle fædres drøm, at deres dreng får debut på A-landsholdet.«

Victor Kristiansen fik da også hilst på faren efter debuten og gav ham et kram.

»Det er bare glæde mellem far og søn. Der er ikke mere i det.«