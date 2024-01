I søndags fik en U18-kamp syd for Paris et frygteligt efterspil.

En blot 16-årig spiller blev angrebet med en kniv af en jævnaldrende efter fodboldopgøret mellem Juvisy og Paray-Vieille-Poste.

Mareridtet udspillede sig på parkeringspladsen ved stadion i byen Draveil. Det skriver Le Parisien.

Offeret – en ung spiller fra Paray – blev indlagt på hospitalet natten over og syet.

To Juvisy-spillere blev varetægtsfængslet efter den surrealistiske episode.

»Hvis hændelserne bliver bevist, så vil jeg ikke se de spillere i min klub igen. Og hvis det kræver, at vi lukker U18-kategorien, så gør vi det,« siger Juvisy-præsident André Muller.

Offerets klub, Paray, har offentliggjort en meddelelse på sin Instagram-profil.

Her påpeger man, at klammeriet intet har med fodbold at gøre, og at der er tale om isolerede hændelser.

»Det er vores pligt at kommunikere om det her emne for at betrygge vores medlemmer og deres familier, for at støtte vores unge spiller og alle voldsofre, men også for at være tydelige omkring vores overbevisninger.«

»Fodboldbanen og dens omkringliggende område må ikke omdannes til kulisse for klammerier! Der er kun plads til sportslige og loyale rivaliseringer,« skriver klubben.