Kyle Walker er i sandhed en fodboldspiller med mange historier i sig.

Både på og især uden for banen markerer han sig i øjeblikket mere end de andre Premier League-stjerner.

I april kom han i fokus for at bryde corona-reglerne og invitere prostituerede til sexfest, og dagen efter han selv havde plæderet for vigtigheden i at blive hjemme, tog han på besøg hos både søsteren og forældrene. Begge besøg faldt på under et døgns tid.

For få måneder siden stod hans flirt Lauryn Goodman så frem og fortalte om sit forhold til Manchester City-spilleren, der havde gjort hende gravid. Hun fødte deres barn for et par måneder siden.

Lauryn Goodman fødte Kyle Walkers barn for et par måneder siden. Vis mere Lauryn Goodman fødte Kyle Walkers barn for et par måneder siden.

Inden Kyle Walkers forhold til Goodman havde han været sammen med realitystjerne Laura Brown, og det utroskab gjorde, at Kyle Walkers kæreste fra teenageårene Annie Kilner skred fra ham. Kilner var i øvrigt veninde med Lauryn Goodman.

Kilner, der har tre børn med Walker, var da heller ikke sen til at sende en offentlig hilsen til ham, da hun opdagede, at han havde et sidespring med Lauryn Goodman.

»Han er et fjols, når han risikerer sin familie for det her. Da han sagde det til mig, knuste det mit hjerte. Jeg havde det fysisk dårligt. Al luften bliver slået ud af dig. Min verden brasede fuldstændig sammen i det øjeblik,« sagde Kilner gennem en ven til The Sun.

Kilners standpunkt ser imidlertid ud til at være ændret i den seneste tid.

Sådan så der ud, da Kyle Walker friede. Foto: Instagram Vis mere Sådan så der ud, da Kyle Walker friede. Foto: Instagram

For nu skal hun giftes med Kyle Walker.

Det skriver The Mirror.

Et krav fra Kilner har ifølge mediet været, at Kyle Walker dropper al kontakt til Lauryn Goodman og dermed hans nyfødte barn, og det har forsvarsspilleren tilsyneladende sagt ok til.