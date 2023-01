Lyt til artiklen

Der har været gang i tatovør-biksene rundt om i verden, efter Lionel Messi på sensationel vis var med til at sikre argentinsk VM-guld for første gang i 36 år.

Men en kandidat til den dummeste af alle tatoveringer kan meget vel gå til den colombianske influencer Maicol Quinonez – bedre kendt som Mike Jambs.

Efter VM-triumfen besluttede han sig nemlig for at få en tatovering med den argentinske troldmands navn. I panden.

Du kan se, hvordan det så ud, da Jambs fik lavet tatoveringen nederst i artiklen.

Sådan så det ud, da Mike Jambs fik lavet tatoveringen. Foto: Instagram Vis mere Sådan så det ud, da Mike Jambs fik lavet tatoveringen. Foto: Instagram

Derudover fik han også skrevet 'D10S' på den ene kind, som er en henvisning til det spanske ord 'Dios', der betyder gud, blandet med Messis ikoniske rygnummer, 10.

På den anden kind fik Mike Jambs lavet tre stjerner, som symboliserer de tre gange, Argentina har vundet verdensmesterskabet i fodbold.

Influenceren modtog massiv kritik for tatoveringen, og nu er han gået til bekendelse.

»Jeg fortryder at have fået tatoveringen, fordi den i stedet for at have bragt mig positive ting har ført til en masse negative – både for mig personligt og for min familie,« siger han i en Instagram-video ifølge The Sun og fortsætter:

»Jeg troede ikke, at jeg skulle sige det her så hurtigt. Jeg var meget stolt af den de første dage, men jeg fortryder det. De siger, at jeg ikke er et positivt eksempel for samfundet.«