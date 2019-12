Luis Figo afviser alt: Han har ikke haft et romantisk forhold til... Pep Guardiola.

»Guardiola var en god ven, og han hjalp mig meget,« siger portugiseren.

Ja, der har åbenbart eksisteret så vedvarende rygter om et forhold mellem de to iberiske fodboldgiganter, at magasinet Icon, ifølge Marca, simpelthen har spurgt ind til det.

»Han var min holdkammerat, men det skete ikke mere. Jeg kan godt lide kvinder,« siger Luis Figo.

Luis Figo sammen med hustruen Helen Svedin. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Luis Figo sammen med hustruen Helen Svedin. Foto: ERIC GAILLARD

Han mødte da heller ikke kun Pep Guardiola (og de øvrige holdkammerater) i Barcelona, da de spillede sammen i den catalanske storklub i sidste halvdel af 1990erne.

Luis Figo mødte også svenske Helen Svedin i samme periode, og de er såmænd stadig gift den dag i dag og har tre døtre sammen.

Den dag i dag er der ingen åbent homoseksuelle spillere i den spanske La Liga, og det kommer ikke bag på den portugisiske legende, der i 2000 foretog det forbudte skifte fra FC Barcelona til Real Madrid.

»Fodbold kan være meget ondskabsfuldt,« siger han:

Pep Guardiola er i dag træner i Manchester City. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Pep Guardiola er i dag træner i Manchester City. Foto: LINDSEY PARNABY

»Man spiller hver søndag, og man vil bliver kritiseret for det (at være homoseksuel, red) og ikke for sine præstationer.«

Luis Figo mener derfor, at det 'ikke er på grund af skam', at spillere vælger at holde en eventuel homoseksualitet skjult, men det vil spillere gøre 'for at beskytte sig selv'.

Mens Luis Figo mere eller mindre har holdt sig ude af fodboldens rampelys (bortset fra et kort kandidatur til posten som FIFA-præsident), har Pep Guardiola efter den aktive karriere i den grad indtaget scenen som træner.

Han har træner FC Barcelona, Bayern München og står i dag i spidsen Manchester City.