Fifa diskuterer, om man kan fjerne marginale offsidekendelser, fortæller præsident Gianni Infantino.

Offsidekendelser er noget af det mest omdiskuterede i fodboldverdenen, og det har ikke ændret sig med indførelsen af VAR i de fleste ligaer.

Også i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er offside på dagsordenen. Præsident Gianni Infantino siger i et interview, at verdensforbundet ønsker at forbedre offsidereglen.

- Offsidereglen har udviklet sig hen over de seneste 100 år, og nu diskuterer vi den igen. Vi kigger på, om vi kan forbedre offsidereglen. Ikke på grund af VAR, men fordi vi vil fremme offensiv fodbold, siger Infantino ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aktuelt er marginale offsidekendelser et stort tema i særligt Premier League, hvor VAR dømmer helt ned til få millimeter. Men det kan måske blive afskaffet.

- Spørgsmålet er, om man skulle give større fordel til den angribende spiller, og ville det hjælpe, hvis der ikke længere var marginale offsides? Det er den slags diskussioner, vi har, fortæller Gianni Infantino.

Trods kritikken af VAR fra flere sider afviser Infantino, at det kommer på tale at afskaffe VAR. Han mener, at systemet vil blive bedre, når dommerne for alvor får vænnet sig til det.

- VAR hjælper fodbold og skader den bestemt ikke. Jeg synes, at man skal huske på, at VAR blev introduceret for to år siden, ikke for 200 år siden, siger Infantino.

Han mener, at flere dommere stadig mangler erfaring med den nye teknologi.

- Mange af disse dommere er ikke vokset op med VAR.

