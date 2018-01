Fodboldforbundet har fået friske beviser i den russiske dopingskandale fra 2016. 34 sager er i søgelyset.

Lausanne. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) søger svar på, om fodboldspillere var involveret i den store dopingskandale i Rusland.

Fifa har modtaget nye informationer og har sendt en række konkrete spørgsmål til advokaten Richard McLaren, der i to rapporter i 2016 afslørede statsstyret doping i Rusland.

McLaren skal sende spørgsmålene videre til whistlebloweren Grigory Rodchenkov, der kom med en række detaljerede udsagn om det russiske dopingsnyderi.

Rodchenkov er tidligere leder for antidopinglaboratorierne i Moskva og Sotji, hvor Rusland i 2014 snød groft i forbindelse med vinter-OL.

Rodchenkov, der i dag lever i eksil, har forklaret, at mere end 8000 dopingprøver blev destrueret for at sløre snyderiet.

Det er alligevel lykkedes Det Internationale Antidopingagentur, Wada, at skaffe 3000 dopingprøver - deriblandt 154 fra fodboldspillere.

De nye informationer, Fifa er kommet i besiddelse af, har skabt konkret mistanke om doping i 34 sager. Flere af de pågældende sager omhandler spillere, der i 2014 repræsenterede Rusland ved VM-slutrunden i Brasilien.

/ritzau/AP