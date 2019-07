VM i kvindefodbold bliver i 2023 udvidet, så der er 32 deltagende lande. Det er otte mere end i 2019.

VM i kvindefodbold har vokseværk.

Når der i 2023 igen skal findes en verdensmester, kommer 32 hold til at kæmpe om titlen.

På Fifas hjemmeside onsdag fremgår det, at et forslag om udvidelse er blevet godkendt enstemmigt.

- Den store succes i forbindelse med dette års VM i Frankrig gjorde det klart, at tiden er inde til at fastholde momentum og tage konkrete skridt mod at få kvindefodbolden til at vokse, siger Fifa-præsident Gianni Infantino på hjemmesiden.

24 lande deltog i VM i Frankrig tidligere på sommeren. Det samme antal deltog ved mesterskaberne i 2015. Før det var der 16 deltagere.

USA vandt i år VM for anden gang i træk, da Holland blev besejret i finalen. Det var fjerde gang i alt, at amerikanerne tog VM-titlen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvem der bliver vært for VM i 2023. Det forventes at blive meldt ud i maj 2020.

/ritzau/