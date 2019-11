Tidligere fodboldboss i Brasilien Ricardo Teixeira er idømt livstidskarantæne og millionbøde for bestikkelse.

72-årige brasilianske Ricardo Teixeira har arbejdet med fodbold for sidste gang i sit liv.

Det stod klart fredag, da Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) idømte Teixeira livstidskarantæne fra al fodbold, skriver Reuters.

Baggrunden er, at Fifa har fundet Teixeira skyldig i bestikkelse i sager, som er en udløber af hele den korruptionsskandale, som i 2015 rystede Fifa og endte med, at Sepp Blatter officielt gik af som Fifa-præsident i 2016.

Ricardo Teixeira er også idømt en bøde på en million dollar (cirka 6,7 millioner kroner) af dommerkammeret i Den Etiske Komité i Fifa.

Den tidligere fodboldpræsident i Brasilien blev fundet skyldig i svindel i forbindelse med medie- og marketingkontrakter om fodboldrettigheder i perioden fra 2006 til 2012.

Ricardo Teixeira er svigersøn til tidligere Fifa-præsident Joao Havelange, og Teixeira var præsident i Brasiliens Fodboldforbund (CBF) fra 1989 til 2012 i en periode, hvor Brasilien to gange blev verdensmester i fodbold.

Han var også i mange år en del af eksekutivkomitéen i Fifa, men han trådte tilbage som fodboldpræsident, inden korruptionsskandalen brød ud i 2015.

Det forhindrede dog ikke Teixeira i at være på listen over de personer, som det amerikanske justitsministerium tiltalte for korruption som følge af hele Fifa-skandalen.

Det samme var de tidligere fodboldpræsidenter i Brasilien José Maria Marin og Marco Polo Del Nero, der også tidligere er idømt livstidskarantæner og store bøder.

I øjeblikket afsoner Marin en fireårig fængselsstraf i USA.

/ritzau/