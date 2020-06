Som en midlertidig regel kan fodboldspillere tørne ud for tre forskellige klubber i den samme sæson.

Det vil være tilladt for fodboldspillere at spille i tre i stedet for to klubber i løbet af en sæson.

Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på sin hjemmeside torsdag aften.

Fifa har indført den midlertidige regel for at dæmme op for den effekt, coronapandemien har på klubber og spillere.

Mange ligaer er blevet udskudt som følge af coronakrisen, og det har betydet, at sæsonerne ikke slutter på de datoer, som de plejer at gøre.

Spillere, der stod til at skifte klub per 1. juli, kan havne i et dilemma, hvis sæsonen ikke er afsluttet på det tidspunkt. Nogle spillere kan også stå med kontraktudløb og uden arbejdsgiver.

Fifa fortæller, at regelændringen skal minimere de bekymringer, fodboldspillere kan have.

Med de nye regler kan spillere optræde i officielle kampe for tre forskellige klubber i den kommende sæson. Før var to klubber det maksimale antal, en spiller kunne optræde for i samme sæson.

En anden regelændring skal hjælpe både spillerne og klubberne.

De nationale fodboldforbund må ifølge Fifa gerne åbne transfervinduet for 2020/2021-sæsonen, inden den igangværende sæson er overstået.

Det skal give klubberne bedre muligheder for at forberede den næste sæson.

Det er op til de enkelte forbund i medlemslandene at beslutte, om transfervinduet kan åbne, inden den nuværende sæson er afsluttet.

Regelændringerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning, lyder det fra Fifa.

/ritzau/