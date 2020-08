- Intet kriminelt har fundet sted, siger Fifa, efter at en sag er blevet indledt mod forbundets præsident.

Der er ikke noget kriminelt at komme efter, når det gælder Gianni Infantino.

Sådan lyder det fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om dets egen præsident, efter at den schweiziske anklagemyndighed tidligere på ugen indledte en straffesag mod Fifas topchef.

- Der var og er absolut ingen grund til at åbne en efterforskning, fordi intet kriminelt har fundet sted, og der er ikke noget, der peger på nogen form for kriminel handling, lyder det i en udtalelse fra Fifa ifølge Reuters.

Sagen tager udgangspunkt i nogle hemmelige møder, som Infantino i 2016 og 2017 holdt med den schweiziske statsanklager Michael Lauber, da sidstnævnte havde til opgave at undersøge mulig korruption i Fifa i forbindelse med tildelingen af VM-værtskaberne i 2018 og 2022 til henholdsvis Rusland og Qatar.

Lauber er allerede blevet dømt for at have løjet i den prekære fodboldsag, efter at de hemmelige møder havde affødt en efterforskning af ham.

Statsanklagerens forklaringer, om hvad der blev talt om på disse møder, var så mangelfulde, at en undersøgelseskommission tidligere på året i en dom konkluderede, at han løj.

Lauber blev straffet med en lønnedgang på otte procent, men appellerede dommen. Forrige fredag valgte en forvaltningsdomstol at opretholde dommen, men lempede lønnedgangen til fem procent. Lauber tilbød dog straks at trække sig.

- Fifa og Fifa-præsidenten afviser kategorisk nogen form for indblanding i eller antydning om, at Fifa-præsidenten nogensinde ville forsøge at få nogen form for upassende indflydelse på den schweiziske statsanklager, lyder det fra Fifa.

Gianni Infantino er da heller ikke på vej ud af døren på grund af sagen.

- Fifa-præsidenten vil fortsætte med til fulde at varetage sin funktion og opfylde sine forpligtelser inden for Fifa og vil fortsat samarbejde med myndighederne i Schweiz og resten af verden, skriver Fifa i sin udtalelse.

50-årige Infantino har været Fifa-præsident siden februar 2016.

/ritzau/