Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har valgt at gå ind i sagen, der omhandler en aftale mellem fodboldklubberne FC Nordsjælland og Manchester City.

Det skriver Politiken.

Fifa vil således undersøge, om det var i strid med sportens regler, da klubberne i maj 2016 indgik en hemmelig aftale, der gjorde det muligt for den engelske klub fik at hente afrikanske spillere fra Farum-klubben gratis.

»Fifa ser nærmere på sagen,« siger en talsmand fra forbundet til The Times.

FCN-ejer Tom Vernon ser intet odiøst i aftalen med Manchester City.

Tidligere har sager om tredjeparters indblanding ført til bøder og i enkelte grove tilfælde også sportslige straffe.

I en meddelelse ønsker Premier League ikke at bekræfte, om ligaen også vil starte en undersøgelse af Manchester Citys aftale, men udtaler generelt:

»Ligaen har stærke regler, når det handler tredjepartsejerskab, ud over Fifas regler.«

»Skulle vi modtage underbygget materiale, der indikerer, at vores regler kan være brudt, vil vi selvfølgelig efterforske, og det har vi også vist tidligere,« lyder det i Politiken.

Aftalen mellem FC Nordsjælland, Right to Dream og Manchester City er kommet til offentlighedens kendskab efter et stort læk af dokumenter - det såkaldte Football Leaks, som blandt andre Politiken har adgang til.

FCN ser ingen store problemer i, at Manchester City kan hente superligaklubbens afrikanske talenter uden at betale en transfersum.

City betaler ifølge FCN-ejer Tom Vernon en fast årlig donation for at få talentakademiet i Ghana til at køre rundt.

Uden donationerne er Vernon ikke sikker på, at akademiet ville eksistere i dag.

»Donationen dækkede cirka halvdelen af akademiets budget på daværende tidspunkt,« sagde Tom Vernon til FCN's hjemmeside.

»Manchester City var ikke garanteret noget som helst den anden vej. Kun muligheden for at tilbyde 18-årige spillere kontrakt, når de skulle forlade akademiet,« forklarer han.

