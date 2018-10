Gianni Infantino vil lave nye verdensomspændende turneringer for klub- og landshold.

Kigali. Når det magtfulde organ i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), det såkaldte Fifa Council, mødes fredag i Kigali i Rwanda, er det blandt andet for at diskutere muligheden for at danne to nye globale fodboldturneringer.

Det er Fifas præsident, Gianni Infantino, der er en af ophavsmændene til idéerne, der indbefatter et nyt VM for klubhold og et mini-VM for landshold.

Infantino luftede idéerne i maj, men fik dengang hårde ord med på vejen af de europæiske ligaer og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der ikke så grund til at få flere kampe ind i en i forvejen sammenpresset kalender.

Siden har debatten været sparket til hjørne, men nu åbner Fifa op for den igen.

Ifølge Infantino vil man ændre klub-VM, så det fra 2021 skal afholdes hvert fjerde år i stedet for årligt, som det sker i dag. Til gengæld skal antallet af deltagende klubber udvides fra i dag syv til 24 deltagere.

På landsholdssiden ønsker Fifa-præsidenten at afholde et mini-VM i oktober/november i ulige år, hvilket kolliderer med den europæiske klubkalender.

Landsholdsturneringen har arbejdsnavnet "Final 8", fordi den skal bestå af otte hold, som kvalificerer sig via en global Nations League-turnering.

Turneringen skal erstatte Confederations Cup, der i dag spilles hvert fjerde år og er for de kontinentale mesterhold, verdensmesteren og den kommende VM-vært.

Ifølge Infantino er en "solid og seriøs" gruppe investorer villig til at bruge 25 milliarder dollar, hvilket svarer til cirka 160 milliarder kroner, over en 12-årig periode på at få etableret turneringerne, der ifølge Infantino vil være lukrativ for tv-markedet.

/ritzau/Reuters