Ved G20-topmødet deltager 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU - men åbenbart også FIFA-præsidenten.

Fem dage før et kontroversielt VM i Qatar har præsidenten for det internationale fodboldforbund Gianni Infantino talt for fred på vegne af hele fodboldsamfundet og opfordret til en måneds våbenhvile i Ukraine i løbet af VM-turneringen ved topmødet i Indonesien.

Det gjorde han tirsdag foran G20-lederne lige inden, at de fik sat sig og spist en frokost. Her blev Infantino introduceret af topmødeværten Joko Widodo inden FIFA-præsidenten talte til lederne.

»Fodbold er meget mere end bare en sport. Det har en enorm social påvirkning. Det handler om passion, tolerance, inklusion og uddannelse,« sagde Gianni Infantino ifølge The Guardian og fortsatte:

Foto: ACHMAD IBRAHIM / POOL

»Fordi fodbold forener verden, er VM en anledning til at bringe mennesker sammen i fred og nyde noget, der er hårdt tiltrængt i den turbulente tid, vi lever i.«

Udtalelsen ved topmødet på Bali kommer ikke lang tid efter, at Gianni Infantino opfordrede de 32 VM-nationer til at undlade politisk og ideologisk kamp under slutrunden.

Sådan lød meldingen i et brev, som flere internationale medier fik fingre i – heriblandt Sky News og The Guardian.

»Lad os nu fokusere på fodbolden. Vi ved, at fodbold ikke lever i et vakuum, og vi er lige så bevidste om, at der er mange udfordringer og vanskeligheder af politisk karakter rundt omkring i verden. Men lad venligst ikke fodbold blive trukket ind i enhver ideologisk og politisk kamp, der eksisterer,« stod det meget klart i brevet.

Den britiske premierminister Rishi Sunak taler med FIFA Præsident Gianni Infantino under en arbejsmiddag ved G20 topmødet på Bali i Indonesien. Foto: POOL

Det fik DBU til reagere sammen med fodboldforbundene i Tyskland, England, Belgien, Holland, Portugal, Schweiz, Norge, Sverige og Wales.

I et diplomatisk svar understregede de 10 lande, at man ikke dropper den kritiske dialog.

»Vi vil fortsætte med at udnytte momentum for positiv og progressiv forandring,« lød det i udmeldingen.

VM-slutrunden i Qatar begynder søndag med åbningskampen mellem VM-værterne og Ecuador.