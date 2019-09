Racisme på lægterne er stadig et stort problem i Italien, og der skal straffes hårdere, mener Fifa-præsident.

Det går ikke godt nok med at bekæmpe racisme i italiensk fodbold. Det mener præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino.

Så sent som søndag blev kampen mellem Atalanta og Fiorentina afbrudt i nogle minutter, fordi Atalanta-fans ytrede sig racistisk mod Fiorentinas brasilianske spiller Dalbert.

- I Italien er situationen ikke forbedret, og det er alvorligt, siger Infantino ifølge AFP.

- Racisme skal bekæmpes med uddannelse, fordømmelse og italesættelse. Vi kan ikke acceptere racisme i fodboldmiljøet.

Der er kun spillet fire runder i Serie A, og allerede har Inters nyindkøb Romelu Lukaku og AC Milans Franck Kessie måttet lægge ører til abelyde fra modstanderfans.

Fodboldloven giver mulighed for, at dommere kan afbryde kampe, hold kan taberdømmes, og hvis de skyldige personer fanges, kan de almindeligt gældende love også straffe dem.

Men indtil videre er der ikke sket meget i støvlelandet på den konto ifølge Infantino, som mener, at de italienske fodboldledere bør kigge mod England for at lade sig inspirere.

- Vi skal identificere de ansvarlige og smide dem ud af stadionerne. Vi skal have markante straffe, som vi også har set i England.

- Vi må ikke være bange for at fordømme racisterne. Vi skal bekæmpe dem med alt, siger Infantino.

/ritzau/