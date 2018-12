Infantino har offentligt fået løfte om støtte fra de styrende forbund fra alle kontinenter uden for Europa.

Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) giver sin støtte til præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, forud for hans forsøg på genvalg.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Asean sidder på 12 stemmer - inklusiv Australien, Indonesien og Thailand - ud af de i alt 211 Fifa-medlemslande.

Fifa-præsidentvalget foregår 5. juni 2019 på forbundets kongres i Paris.

Der er endnu ikke nogen, der har valgt at stille op som modkandidat til Infantino. Der er deadline for at stille op den 5. februar.

Den schweizisk-italienske fodboldpolitiker blev valgt som Fifas præsident i 2016, efter at den store korruptionsskandale i forbundet havde tvunget den mangeårige præsident Sepp Blatter væk fra posten.

Gianni Infantino blev i 2009 generalsekretær i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), en position han havde frem til 2016.

Han var egentlig ikke tiltænkt en rolle som præsident i Fifa så hurtigt, som det endte med at ske.

Men da både Sepp Blatter og Uefas daværende præsident, Michel Platini, blev fældet af korruptionsskandalen, slog Gianni Infantino til og vandt kampvalget ved den ekstraordinære kongres i 2016.

