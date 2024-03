Der vil ikke blive introduceret mulighed for at give et blåt kort på eliteniveau, fastslår Gianni Infantino.

Fodboldens regelmagere i Ifab har fremlagt et forslag om, at der skal introduceres et blåt kort. Det skal give dommere mulighed for at give spillere ti minutters udvisning for ting som brok eller taktiske frispark.

Men det får ikke plads på eliteniveau. Det fastslår præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino.

- Der kommer ikke til at være nogen blå kort på eliteniveau. Det er et emne, som er ikkeeksisterende for os, lyder det fra Fifa-præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Fifa er helt og aldeles imod et blåt kort. Jeg er ikke blevet bekendt med dette emne - som præsident for Fifa. Jeg mener, Fifa bør have noget at sige i Ifab. Hvis du vil have en overskrift, så er det "et rødt kort til det blå kort".

Dermed er det endnu et skud for boven til det forslag, som Ifab skal diskutere lørdag i Glasgow med en stor del af fodboldens interessenter og beslutningstagere.

Især de taktiske og kyniske frispark var på forhånd forventet at blive et stridspunkt på mødet, har en anonym kilde tæt på Ifab sagt til The Times.

Flere toptrænere og eksperter har givet deres mening om det blå kort til kende, og de er overvejende meget kritiske.

Fodboldspillet fungerer, som det er nu, så hvorfor lave det om, spørger de. Et blåt kort vil forvirre, mere end det gavner, og dommerne har allerede fine muligheder for at straffe forseelser med gule og røde kort.

Desuden vil det give mere destruktiv fodbold og tidsspilde, når hold skal spille ti minutter i undertal, lyder kritikken blandt andet.

I de lavere engelske rækker har truslen om ti minutters udvisning haft en god effekt på den unode i spillet, har Mark Bullingham, der repræsenterer Det Engelske Fodboldforbund (FA) i Ifabs bestyrelse, forklaret tidligere.

Men ifølge Infantino bliver det blå kort altså ikke en del af topfodbold.

/ritzau/