Fifa har opdaget mistænkelige økonomiske omstændigheder ved etableringen af et fodboldmuseum i Schweiz.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, mistænker tidligere præsident Sepp Blatter og flere andre personer for økonomisk kriminalitet i forbindelse med etableringen af Fifas fodboldmuseum i Zürich.

Anklagen handler om de meget høje udgifter til museet, der ender med at koste forbundet en halv milliard schweizerfranc. Det svarer til 3,4 milliarder danske kroner.

Sagen er nu sendt videre til schweizisk politi.

Fifa hæfter sig ved, at den tidligere ledelse med Blatter i spidsen brugte 140 millioner schweizerfranc på at renovere en bygning, som forbundet ikke selv ejer.

Ifølge anklagen har Fifa under ekspræsidentens ledelse derudover underskrevet en lejekontrakt med bygningens ejer på alt andet end favorable vilkår.

Lejemålet udløber i 2045 og vil til den tid have suget 360 millioner schweizerfranc op af forbundskassen.

Nu vil Fifa have undersøgt, om der har været svindel med i spillet.

- Revisionen har afsløret en lang række mistænkelige omstændigheder og ledelsesfejl, hvoraf nogle kan være kriminelle. Derfor skal de undersøges grundigt af de relevante myndigheder, siger Fifas vicegeneralsekretær, Alasdair Bell, i en pressemeddelelse.

Fifa-museet åbnede i 2016 og har givet underskud i alle regnskabsår siden ifølge Fifas egen økonomiske rapport.

Nu 84-årige Sepp Blatter var præsident mellem 1998 og 2015.

Her blev han dømt otte års karantæne for alle fodboldrelaterede aktiviteter efter at have været indblandet i en korruptionssag. Karantænen blev senere nedsat til seks år.

