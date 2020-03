Ligesom Danmarks venskabskampe mod Færøerne og England er blevet udsat, bør dette gøres verden over.

Det mener Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som på det kraftigste opfordrer til at udskyde samtlig landskampe i marts og april.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer ifølge Ritzau.

Opråbet sker på baggrund af udbruddet af coronavirus, hvorfor at alle landskampe, der er sat til at blive spillet i marts og april, bør blive udskudt.

»Den endelige beslutning i denne forbindelse skal tages af de respektive turneringsarrangører eller relevante medlemslande i tilfælde af testkampe,« lyder det i Fifas udmelding.

Samtidig har Fifa besluttet, at klubber i marts og april ikke som normalt er forpligtet til at frigive spillere, så de kan stille op i landskampe.

»Fifa anerkender, at det at afvikle kampe under de nuværende omstændigheder ikke alene kan medføre en potentiel sundhedsrisiko for spillerne (og befolkningen), men sandsynligvis også kompromittere disse kampes sportslige integritet, fordi nogle hold ikke vil kunne stille med deres bedste spillere, mens andre kan,« skriver Fifa.

Danmarks to testkampe mod Færøerne og England i slutningen af marts blev aflyst tidligere fredag.

Det meddelte DBU i en pressemeddelelse.

Derudover er en lang række andre kampe - blandt andet VM-kvalifikationskampe i både Asien og Sydamerika - blevet udskudt.

I slutningen af marts skal der efter planen spilles en række playoffkampe om de sidste EM-billetter.

De kampe står stadig til at blive afviklet.