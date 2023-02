Lyt til artiklen

Den tidligere Victoria Secret-model Adriana Lima har scoret en stor og helt ny tjans for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

41-årige Adriana Lima kan både skrive supermodel, skuespillerinde og iværksætter på cv'et og er bredt anerkendt som et globalt modeikon.

Nu kan hun også kalde sig for den første globale fanambassadør for FIFA nogensinde. Det skriver FIFA i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

FIFA-præsident Gianni Infantino er meget glad for det nye samarbejde med supermodellen:

Introducing the first FIFA Global Fan Ambassador



In this role, @AdrianaLima will develop, promote and participate in several global initiatives involving fans from all over the world! — FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023

»Når du møder Adriana, mærker du med det samme hendes varme, venlighed, og hvor imødekommende og lidenskabelig hun er omkring vores spil. Hun lever og ånder fodbold, og det er også derfor, hun kan være et fremragende bindeled mellem FIFA og fans verden over,« siger præsidenten.

Adriana Lima sætter også selv ord på den nye rolle for det magtfulde fodboldforbund.

»Da jeg kommer fra en mere end beskeden baggrund og er fodboldfan, er jeg meget taknemmelig og beæret over at være blevet valgt af FIFA til at være den første globale fanambassadør.«

Limas rolle bliver blandt andet at promovere og deltage i forskellige globale initiativer, der involverer fans fra hele verden.

Hun vil også overrække FIFA Fan Award, når Det Internationale Fodboldforbund afholder The Best FIFA Football Awards mandag aften i Paris.