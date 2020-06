Ti milliarder kroner skal pumpes ud i verdensfodbolden fra Fifa for at komme ovenpå efter coronakrisen.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) annoncerer torsdag, at man er klar med en kæmpe økonomisk håndsrækning til fodboldverdenen efter coronapandemiens økonomisk udfordringer.

Fifa vil pumpe 1,5 milliarder dollar (10 milliarder kroner) ud for at hjælpe fodbolden på fode igen efter coronakrisen.

Det meddeler Fifa på sin hjemmeside.

En del af hjælpepakken indeholder ren støtte, mens den også giver mulighed for, at forbund kan låne penge rentefrit at forbundet.

Det gøres samtidig klart, at halvdelen af hjælpepakken skal rettes mod kvindefodbolden.

/ritzau/