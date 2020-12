Den polske bomber har scoret mål på stribe for Bayern München og ført klubben til Champions League-sejr.

Robert Lewandowski er verdens bedste fodboldspiller.

Den 32-årige polak blev torsdag hædret med den fornemme pris af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ved prisuddelingen "The Best".

Bayern München-bomberen var i sidste sæson med til at føre den tyske klub til endnu et mesterskab samt sejr i Champions League. Undervejs bidrog han med et hav af mål.

Lewandowski var en del af et finalefelt til prisen som verdens bedste sammen med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Det var et panel af fans, journalister, landstrænere og anførere, der skulle beslutte, om det skal være Lewandowski, Ronaldo eller Messi, der skulle løbe have prisen.

Panelet skulle bedømme, hvem der havde præsteret bedst i perioden fra 8. juli 2019 til 7. oktober 2020.

Lewandowski har tidligere vundet en lang række individuelle priser for sine evner på en fodboldbane, men aldrig af samme kaliber som denne.

Ud over at blive kåret som verdens bedste fodboldspiller, blev Robert Lewandowski torsdag også udnævnt til årets herrehold, udvalgt af den internationale spillerforening, Fifpro.

Her var Lewandowski en af tre angribere - de to andre var Ronaldo og Messi.

Generelt var der masser hæder fra Fifa til Bayern Münchens spillere efter den imponerende 2019/20-sæson.

Manuel Neuer blev kåret som årets bedste målmand, og Alphonso Davies, Joshua Kimmich, og Thiago Alcântara blev ligesom Lewandowski udnævnt til årets hold.

Hos kvinderne løb engelske Lucy Bronze med prisen som verdens bedste foran næsen på Pernille Harder, der var med i finalefeltet.

/ritzau/