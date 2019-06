Spillerne på Camerouns hold ved VM i fodbold for kvinder optrådte noget atypisk, da holdet røg ud i ottendedelsfinalen søndag.

Her tabte Cameroun 0-3 til England efter demonstrativt at have nægtet at spille videre efter et par kendelser, der blev understøttet af videosystemet VAR.

Det fik onsdag Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at reagere i en meddelelse og indlede en sag mod Cameroun, skriver Reuters.

Fifa vil sigte fodboldforbundet i Cameroun for at bryde med dårlig opførsel samt fair play.

Afrikanerne nægtede i flere minutter at spille videre efter Englands 2-0-mål, hvor dommeren efter en VAR-gennemgang godkendte et mål, der i første omgang var annulleret på grund af offside.

Det viste sig dog, at den engelske spiller var onside i situationen, og det havde Cameroun meget svært ved at acceptere.

Dommeren kunne ganske enkelt ikke få camerounerne til at sætte spillet i gang, og heller ikke opfordringer fra Cameroun-træner Alain Djeumfa hjalp på humøret.

Det lykkedes dog at få genoptaget kampen inden pausen, men kort inde i anden halvleg var den gal igen, da Cameroun-spillerne troede, de havde reduceret til 1-2.

Endnu et VAR-tjek viste dog, at der akkurat var offside i optakten til målet, selv om det ikke drejede sig om mange centimeter af en fod.

Efter kampen reagerede Phil Neville, og den engelske landstræner langede hårdt ud efter Cameroun.

- Jeg kom til VM for at være succesfuld og spille en rolle i at gøre kvindefodbold mere synlig globalt. Vi ville levere et show.

- Jeg sad gennem 90 minutters fodbold og skammede mig. Jeg var stolt over vores præstation under nogle omstændigheder, jeg aldrig har set før.

- Jeg skammer mig helt og aldeles over modstanderen, sagde Phil Neville efter sejren ifølge Reuters.