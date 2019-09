Efter tragisk dødsfald i Iran øger Fifa presset for, at kvindelige fodboldfans får adgang til kampe i Iran.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil sende en delegation til Iran for at sikre, at kvindelige fodboldfans får adgang til kampe i landet.

Det meddelte Fifa onsdag, efter at en kvindelig fodboldfan har mistet livet, da hun satte ild til sig selv i forbindelse med en sag, hvor hun klædte sig ud som en mand for at overvære en fodboldkamp på et stadion.

- En Fifa-delegation vil snarest være på stedet for at vurdere forberedelserne til at tillade kvinder på stadion til den kommende VM-kvalifikationskamp i oktober, lød det fra Fifa til nyhedsbureauet AFP onsdag.

Fodboldforbundet oplyste ikke yderligere detaljer om besøget i Iran, hvor landets herrelandshold møder Cambodia i en VM-kvalifikationskamp 10. oktober.

Det har i årevis ikke været tilladt for kvinder at overvære fodboldkampe på et stadion i Iran, og Fifa har tidligere appelleret kraftigt til, at Iran ændrer adfærd.

Tirsdag blev presset på både Fifa og Iran øget gevaldigt, da det blev offentliggjort, at en kvindelige fodboldfan var død af sine kvæstelser, efter at hun for over en uge siden satte ild til sig selv.

Baggrunden var, at 29-årige Sahar Khodayari var blevet taget i at klæde sig ud som en mand for at overvære en fodboldkamp i marts i Iran med hendes favorithold, som var klubben Esteghlal.

Da hun efterfølgende erfarede, at hun risikerede fængselsstraf i et halvt år satte hun ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran 2. september, og hun døde senere af kvæstelserne.

Sahar Khodayari forklædte sig som mand med en paryk og en lang jakke, og efter episoden fik hun kaldenavnet "blue girl" med reference til Esteghlals klubfarver.

Nyheden fik hurtigt Fifa til at appellere til en ændring i Iran, mens også Amnesty International kraftigt tog afstand fra episoden.

Ifølge flere nyhedsbureauer har Sahar Khodayaris far flere steder forklaret, at datteren led af biopolar lidelse, som tidligere blev kaldt maniodepressiv sygdom.

- Min datter havde en neurologisk lidelse og den dag (da hun satte ild til sig selv, red.) var hun meget vred og såret, blev faderen ifølge AFP citeret for af nyhedsbureauet Mehr.

/ritzau/