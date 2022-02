Nedturen fortsætter for Manchester United-stjernen Mason Greenwood.

Mandag blev al merchandise med angriberen fjernet fra Manchester Uniteds hjemmeside, mens Nike valgte at suspendere sit sponsorat af det 20-årige talent.

Tirsdag er turen nu kommet til det populære videospil FIFA, der har valgt at fjerne englænderen fra spillet.

Det skriver flere medier, herunder Daily Mail.

Greenwood forsvandt fra Manchester Uniteds trup i en spilopdatering tirsdag. Man kan dog stadig bytte sig til ham i den såkaldte FIFA Ultimate Team spilfunktion.

De forskellige parters afstandtagen til Greenwood sker efter søndagens udmelding om, at han var suspenderet af klubben og anholdt efter anklager om vold og seksuelt overgreb mod sin kæreste, Harriet Robson.

Anklagerne kom i kølvandet på en række billeder af Harriet Robson og de skader – som eksempelvis blå mærker og en blodig mund – som Mason Greenwood skulle have påført hende.

Derudover florerede en rystende lydfil, hvor man kunne høre et højlydt skænderi mellem hende og en mand, der formodes at være fodboldspilleren.

I lydfilen kan man høre kvinden sige, at hun ikke ønsker at have sex, mens manden svarer: »Jeg er fucking ligeglad med, hvad du vil.«

Derefter truer han hende med, at hun ikke skal nægte ham sex igen, og at han egentlig havde spurgt hende høfligt inden. Hør det her.

Senere blev det alt sammen slettet fra Harriet Robsons profil på sociale medier.

Hele Greenwood-sagen ser også ud til at skabe sprækker internt i Manchester United og uro i spillertruppen.

Således skulle flere spillere anført af Cristiano Ronaldo, Paul Pogba og David de Gea have valgt at stoppe med at følge Mason Greenwood på sociale medier, mens en anden fløj ser ud til fortsat at støtte stortalentet.

Den gruppe består af blandt andet Harry Maguire og Bruno Fernandes.

Du kan læse mere om det hele her.