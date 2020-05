Det bliver med øjeblikkelig virkning tilladt at foretage fem udskiftninger i fodboldkampe.

Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Fifa havde foreslået denne regelændring, og fredag er den blevet accepteret af The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene.

Reglen er sat i værk af den grund, at kampprogrammet bliver mere sammenpresset, når der igen kan spilles fodbold efter coronapausen.

Igennem en årrække har det kun været tilladt at foretage maksimalt tre udskiftninger, og det forhøjes altså nu til fem, men udskiftninger må kun foretages over tre omgange, så man ikke kan trække tiden yderligere ud.

Det er dog op til de enkelte ligaer, om de vil tage reglen i brug, lyder det.

Reglen kan tages i brug i de ligaer, der allerede er i gang, og i de ligaer, der har intentioner om at gå i gang for at færdigspille den igangværende sæson.

Det er gældende for turneringer, der skal slutte i 2020, men det kan senere blive besluttet, at man også lader regler gælde i turneringer, der skal slutte i 2021, oplyses det.

»Den midlertidige ændring træder i kraft med øjeblikkelig virkning og er foretaget, da kampe kan blive spillet i en koncentreret periode under forskellige vejrforhold, som begge kan have indflydelse på spillerens helbred,« lyder det fra Fifa.

Fifa oplyser desuden, at ligaer, der anvender videodommersystemet VAR, får muligheden for at droppe brugen af VAR resten af året.

De fleste europæiske ligaer arbejder på at komme i gang med at afvikle de igangværende turneringer, men kun få er der sat startdato på.

Bundesligaen i Tyskland begynder 16. maj. Der er også givet grønt lys til, at Superligaen kan begynde igen, men startdatoen ligger ikke fast.

Divisionsforeningen håber, at det kan ske 29. maj. Så er spørgsmålet, om det bliver med tre eller fem udskiftninger.

/ritzau/