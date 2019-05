Det Internationale Fodboldforbund kommer ikke til at udvide VM i 2022 til 48 lande.

VM i fodbold bliver ikke ramt af vokseværk allerede i forbindelse med den næste slutrunde om tre år.

Således har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) droppet planerne om at udvide VM til 48 lande ved slutrunden i Qatar i 2022.

Det erfarede den engelske avis The Times onsdag aften, og kort efter meldte Fifa selv dette ud ifølge nyhedsbureauet Reuters.

FIFA-præsident Gianni Infantino er ellers gået forrest for at udvide VM-slutrunden, men han har måttet erkende, at det bliver for udfordrende at gennemføre dette til turneringen om tre år.

Dermed vil slutrunden blive afviklet med 32 hold, som det også har været tilfældet ved de seneste slutrunder.

Det er dog allerede en kendsgerning, at VM-slutrunden i 2026 får deltagelse af 48 lande. Her deler Mexico, Canada og USA værtsrollen.

/ritzau/