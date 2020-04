Fifa overvejer at indfører et ekstra transfervindue, siger direktør for forbundets regulerende organ.

Mens fodbolden ligger stille i stor set alle ligaer verden over på grund af coronaudbruddet, arbejder Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at finde løsninger, der kan redde den resterende del af sæsonen på tværs af landene.

På tegnebrættet er blandt andet at indføre mulighed for et tredje transfervindue, siger direktør for Fifas regulerende organ James Kitching til det tyske ARD-program Sportschau ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Det, vi nu kan se i denne her krise, er, at forbundene kan åbne for et ekstra, tredje transfervindue, siger han.

Normalt er der to transfervinduer i løbet af et år. Et imellem sæsonerne, som ikke må vare længere end 12 uger, og et midt i sæsonen, som må vare maksimalt i fire uger.

- Vi kan håndtere det her fleksibelt, så vi ikke overskrider de 16 uger, siger James Kitching.

I Norge har man allerede besluttet at indfører et ekstra transfervindue. Det skal ligge forud for den nye sæson, der for den bedste norske række, Eliteserien, skulle være skudt i gang i starten af april.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår det tredje transfervindue vil være åbent, men det vil vare to uger og blive placeret før sæsonstart.

Som følge af det ekstra transfervindue vil sommerens ditto blive forkortet fra fire til to uger.

Fifa skrev tidligere på ugen på sin hjemmeside, at det skulle være muligt at flytte de eksisterende transfervinduer, så de tilpasser sig den nuværende situation, hvor de fleste ligaer næppe når at blive færdigspillet til tiden.

Desuden foreslog forbundet, at spillerkontrakter først bør udløbe, når sæsonen er spillet færdig i de forskellige fodboldlande.

Det samme bør gælde for kontrakter, der er indgået og skal begynde, når en ny sæson begynder. Disse kontrakter bør også forsinkes, indtil den kommende sæson begynder, mener Fifa.

/ritzau/