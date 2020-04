Gianni Infantino ønsker ikke, at fodboldligaer starter op for tidligt efter corona-nedlukningen i flere lande.

Fodbolden står i øjeblikket stille over det meste af verden under den øjeblikkelige coronakrise.

Flere steder lægges der planer for, hvornår ligaerne kan genoptages, men det må ikke gå for hurtigt. Det fastslår præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino.

- Jeg kan ikke understrege det nok. Ingen kamp, ingen konkurrence og ingen liga er værd at risikere et eneste menneskeliv for.

- Det bør alle i verden have i baghovedet, siger Fifa-præsidenten i en opfordring til forbundets 211 medlemslande.

Flere fodboldklubber er hårdt ramt af en stor nedgang på indtægtssiden. Det skyldes dels manglende tilskuerindtægter, og at den normale indtjening fra tv-rettigheder er faldet drastisk eller til ingenting.

I flere lande er spillerne gået ned i løn for at hjælpe deres arbejdsgivere gennem krisen.

Gianni Infantino opfordrer til at holde ud, selv om det gør ondt på pengepungen.

- Det vil være mere end bare uansvarligt at tvinge turneringer til at gå i gang igen, hvis ikke det er 100 procent sikkert.

- Hvis det er nødvendigt at vente yderligere, så må vi gøre det. Det er bedre at vente lidt længere end at tage nogen risiko, siger han.

Infantino slår samtidig fast, at Fifa overvåger fodboldøkonomien under coronakrisen. Han lover samtidig, at forbundet vil hjælpe med at få rejst fodbolden igen efter krisen.

I Danmark er de bedste fodboldrækker også sat på pause på grund af coronakrisen.

Tidligere på ugen annoncerede Divisionsforeningen, der organiserer Superligaen, at man arbejder på at genstarte turneringen i maj.

Der arbejdes med tre scenarier, hvor Superligaen genoptages 15., 24. eller 31. maj.

/ritzau/