Indførelsen af VAR har givet kontroversielle offsidekendelser i fodbolden. Nu vil Fifa forbedre systemet.

Med indførelsen af VAR i fodbold skulle fejlkendelser udryddes, og dermed kunne en stor del af utilfredsheden over at blive bortdømt forstumme hos både spillere og fans.

Sådan er det imidlertid ikke gået. Annullerede scoringer for en albuespids eller tå, der stak minimalt frem, har givet anledning til stor debat og mange frustrationer.

Derfor vil Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) nu forsøge at forbedre teknologien bag VAR-systemet.

Fifa meddelte tirsdag ifølge Reuters, at man er i dialog med tre forskellige teknologiselskaber, som har udtrykt interesse for at udvikle et forbedret VAR-system til offsidekendelser.

- Målet med denne forbedringsfase er at udvikle algoritmerne yderligere baseret på indsamling af data fra hundredvis af forskellige offsidesituationer, lyder det fra Fifa.

Lige nu kan man på tv-skærme i hjemmet og storskærme på stadion se en linje optegnet ved gennemgangen af offsidekendelser. Det er på denne baggrund, det vurderes, om der er offside eller ej.

Annullerede mål på baggrund af få centimeters offside har ført til flere kontroversielle situationer i flere topligaer og skabt meget bevågenhed omkring VAR's system til offsidekendelser.

/ritzau/Reuters/