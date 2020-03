Fodboldverdenen lider økonomisk grundet coronakrisen, men Fifa står måske snart klar med en redningskrans.

Klubber, nationale forbund, spillere og mange andre i fodboldverdenen har det svært i disse coronatider. Ikke mindst økonomisk.

Flere klubber har allerede bedt spillere gå ned i løn, og forbund og ligaer fattes indtægter, fordi fodbolden ligger stille.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) kan fra toppen overvære problemerne, og Fifas bugnende pengetank, som har en reservetank på omkring 18 milliarder kroner, er klar til at træde til med hjælp.

I en udtalelse til nyhedsbureauet AP tirsdag skriver Fifa:

- Fifa er i en solid økonomisk situation, og det er vores pligt at gøre vores yderste for at hjælpe fodbolden i en svær situation, lyder det.

- Vi arbejder med muligheder for at yde assistance til fodboldsamfundet verden rundt, når vi har udarbejdet en omfattende vurdering af pandemiens økonomiske indvirkning på fodbolden.

Lige nu er næsten alle ligaer i Europa suspenderet, og både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og nationale forbund forsøger at finde ud af, om den resterende del af sæsonen kan færdigspilles.

Det afgør kun coronaudbredelsen, som er svær at spå om.

/ritzau/