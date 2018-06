Et fælles nordamerikansk værtskab bestående af Mexico, USA og Canada er favorit til at vinde over Marokko.

Moskva. Onsdag afslører Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, hvem der skal være vært for verdensmesterskabet i fodbold i 2026.

Det sker ved en afstemning i Moskva blandt Fifa-medlemmer aftenen inden, at dette års VM bliver fløjtet i gang i Rusland.

Konkurrencen om VM-værtskabet i 2026 står mellem Marokko og et fælles nordamerikansk værtskab bestående af Mexico, USA og Canada.

Med moderne stadioner og gode transportforbindelser er sidstnævnte favorit til at vinde afstemningen.

Marokkos bud eksisterer hovedsageligt på papiret, skriver nyhedsbureauet AFP. Det skyldes, at der vil skulle bygges mange stadioner i landet.

Samtidig stiller kritikere spørgsmål ved, om Marokko kan magte en så stor turnering, som i 2026 med al sandsynlighed bliver udvidet til 48 hold mod de nuværende 32.

Inspektører fra Fifa har klassificeret det nordafrikanske lands stadioner, indkvartering og transport som "høj risiko" og tildeler faciliteterne 2,7 ud af fem. Inspektørerne ser således flere kritiske aspekter af Marokkos bud.

I sidste måned advarede en taskforce fra Fifa om, at man ikke "bør undervurdere mængden af ny infrastruktur, der kræves, for at Marokkos 2026-bud kan blive til virkelighed".

Vurderingen efterlader det nordamerikanske værtskab som klar favorit med en bedømmelse på fire ud af fem fra Fifa-inspektørerne.

Dog frygter USA, Canada og Mexico, at de kan tabe konkurrencen, hvis afstemningen blandt Fifa-medlemmerne ender som en slags afstemning om den amerikanske præsident Donald Trumps popularitet.

Præsidenten for USA's fodboldforbund (USSF), Carlos Cordeiro, har opfordret medlemmerne til at stemme om "fortjeneste" af buddet - ikke om Trumps politikker.

- Dette er ikke geopolitik. Vi snakker om fodbold og i sidste ende, hvad der er bedst for sporten og vores fodboldsamfund, siger han.

I afstemningen om værtskabet for VM i 2022 tabte USA til Qatar, der nu står over for korruptionsanklager.

/ritzau/AFP