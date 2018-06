Det Palæstinensiske Fodboldforbunds præsident, Jibril Rajoub, opfordrede til at brænde flag med Lionel Messi.

Moskva. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil åbne en disciplinærsag mod Det Palæstinensiske Fodboldforbund.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen kommer, efter præsidenten i Det Palæstinensiske Fodboldforbund, Jibril Rajoub, opfordrede til at brænde flag og t-shirts med den argentinske fodboldspiller Lionel Messi, hvis han spillede i den planlagte venskabskamp mellem Israel og Argentina forud for VM i Rusland.

Argentina aflyste fodboldkampen, der skulle være spillet 9. juni på Teddy Kollek Stadium i Jerusalem, som følge af protester fra propalæstinensiske grupper.

Selv om Teddy Kollek Stadium ligger i det vestlige Jerusalem, så havde Jibril Rajoub klaget over, at det ligger i et kvarter, der er bygget på stedet for en tidligere palæstinensisk landsby, der blev ødelagt under Israels oprettelse i 1948.

Jibril Rajoub fejrede efterfølgende, at Argentina havde aflyst testkampen.

Han har længe opfordret Fifa til at udelukke Israel.

Fifa har ikke meddelt, hvornår sagen vil blive afgjort.

Argentina åbner gruppe D i Rusland mod Island lørdag. Derefter skal holdet møde Kroatien den 21. juni og Nigeria den 26. juni.

/ritzau/