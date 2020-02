Ni måneder og en dag.

Så lang tid gik der mellem Liverpools sejr over Barcelona 4-0 i Champions League og den dag, hvor Jordan Henderson fik et barn.

På trods af et 3-0 nederlag i den første kamp mod den catalanske storklub fik Liverpool på næsten mirakuløs vis vendt det, så holdet senere vandt Champions League-trofæet. Og nu spekulerer folk altså i, hvorvidt Jordan Henderson tog hjem og hyggede sig med hustruen Rebecca Burnett efter kampen.

En af de, der gør grin med situationen, er Liverpool-spilleren James Milner, der har lagt et tweet op ledsaget af teksten 'Origi assist'.

Origi assist #cornertakenquickly https://t.co/bnnOxrqz5D — James Milner (@JamesMilner) February 8, 2020

Den 34-årige Milner hentyder til det ene af kampens mål, hvor backen Trent Alexander-Arnold tog et hurtigt hjørnespark, som røg ind for fødderne af Divock Origi, der scorede og altså sendte Liverpool videre i turneringen. Dermed driller Milner med, at Origi har lagt op til Henderson-parrets lille dreng.

Det har fået brugere på sociale medier til at kommentere på den pudsige nyhed.

'At Jordan Henderson og Mo Salahs koner føder ni måneder og en dag efter Liverpool smadrede Barcelona 4-0 på Anfield er f***ing fantastisk'.

'Åh!! Jeg troede, at det kun var Jordan Henderson og hans kone, som fik endnu et barn ni måneder og en dag efter Liverpools famøse 4-0 comeback-sejr over Barcelona, Mohamed Salah og hans hustru gjorde også. Fejringerne fra den aften 'bærer stadig ' frugt'.

'Det ser ud til, at Mo Salah og Jordan Henderson fik fejret den 4-0 sejr mod Barcelona i sidste sæson.'

Også Mohamed Salah har fået et lille barn ni måneder og en dag efter det episke opgør. Den egyptiske stjerne er blevet far til en lille pige.