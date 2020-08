Der var fest og glade dage i privaten hos Paul Scholes, men det blev der sat en stopper for.

Natten til lørdag holdt Manchester United-legenden fest for sin søn Arron, der fyldte 21 år. Men festen var ikke lovlig.

Det skriver The Sun.

Derfor rykkede politiet ud til festen for at få den afbrudt. I løbet af aftenen var festen blevet dokumenteret på sociale medier af blandt andre Scholes' datter Alicia, der viste, at mange mennesker var samlet og brød de nye corona-regler, der er udstedt i nogle af de hårdest ramte områder i England.

Paul Scholes optræder i dag som tv-ekspert. Foto: Carl Recine Vis mere Paul Scholes optræder i dag som tv-ekspert. Foto: Carl Recine

Det tæller blandt andet Oldham, hvor Scholes bor, og selv om der var tale om en privatfest, var festens størrelse ikke lovlig.

»Betjente kom forbi og talte med en person, forklarede restriktioner og opfordrede dem til at være samarbejdsvillige,« siger en talskvinder fra Greater Manchester Police til The Sun.

Festens mange deltagere kunne hver have fået bøde på 100 pund for at bryde de nye coronarestriktioner i det nordvestlige England, der lige nu ikke tillader privatfest.

Det skyldes cororavirussens opblusning især Nordvestengland, hvor Oldham netop nu er et af de større hotspot i området.

The Sun skriver, at festen oprindeligt skulle have været afholdt på et hotel, men det blev besluttet fredag morgen at flytte festen hjem i privaten, selv om den ikke burde have været holdt overhovedet. Den tidligere landsholdsspiller får også kritik fra politisk side.

»Man forventer mere ansvarlig opførste fra en rollemodel, der har båret landsholdstrøjen 66 gange. Befolkningen i Oldham er udmærket klar over, at det er opførsel som dette, der har ført til en ny lockdown,« siger det konservative medlem af parlamentet Andrew Bridgen.

45-årige Paul Scholes lagde endegyldigt støvlerne på hylden i 2013 og har de seneste par år fungeret som ekspert på tv for engelske BT Sport. Han blev i 2019 manager for den lokale fodboldklub Oldham Athletic, men stoppede efter en måneds tid i jobbet.