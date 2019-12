Efter Manchester Uniteds sejr over Manchester City på 1-2, blev Ole Gunnar Solskjær hyldet af Manchester United-tilhængerne.

Der var dog en person på Etihad Stadium, der virkede ekstra glad for sejren og for den norske manager.

Og det var ikke en hr. hvem som helst.

Videoer efter kampen viser nemlig, at Sir Alex Ferguson stod oprejst og klappede Solskjær af banen, og glæden i hans øjne skulle ikke være til at tage fejl af. Se øjeblikket her:

Manchester United bosses past and present!



Sir Alex Ferguson applauds Ole Gunnar Solskjaer following today's win against Manchester City: https://t.co/IVr0vifc8n pic.twitter.com/Hu2PT805CS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 7, 2019

Ifølge Dagbladet var det som om, at den 77-årige managerlegende i Manchester United omsider kunne kende sit højtelskede Mancehster United igen.

Da kampen var slut, klappede Alex Ferguson den nuværende manager ud af banen. Ole Gunnar Solskjær opdagede det - og klappede tilbage. Lærling og mester:

'De to udvekslede et helt særligt øjeblik efter slutfløjtet,' beretter Manchester Evening News.

'Ole Gunnar Solskjær delte et klasseøjeblik med Ferguson,' skriver Metro.

'Solskjær var i ekstase efter kampen, og det samme var Ferguson og den tidligere Manchester United-chef, David Gill,' rapporterer Daily Star.

Det er længe siden, at Sir Alex Ferguson er blevet fanget så glad på et stadion, og det er noget, der også har fået opmærksomhed på sociale medier, hvor specielt United-fans har kommenteret flittigt på det.

Og har været rørt af hele situationen i klippet.

Ole Solskjær, Sir Alex Ferguson and Mike Phelan enjoying a glass of wine after Ole painted Manchester Red yesterday. What a bloody photo.pic.twitter.com/4lETVVDR1o — Devils of United (@DevilsOfUnited) December 8, 2019

Ole Gunnar Solskjær har været under et betydeligt pres i de seneste uger, hvor han er blevet kritiseret for ikke at have de kvaliteter, der er nødvendige for at lede en storklub som Manchester United.

Senest har han dog hentet sejre over først Tottenham og Manchester City.

»Jeg er så tilfreds med den måde, vi startede kampen på. Måden vi skabte chancer på. Store chancer. Det så ud til, at vi kunne score, hver gang vi havde bolden. Det skulle have været både 3-0 og 4-0. Men vi spillede mod det bedste hold i verden, så du er nødt til at forsvare godt,« sagde Ole Gunnar Solskjær efter lørdagens Premier League-kamp.

Manchester United er placeret som nummer fem i Premier League med 24 point efter 16 kampe.