Jeg var en sand festabe.

Det siger Sir Alex Ferguson om sit unge jeg i en ny, storstilet dokumentar om fodboldtræner-legenden liv, 'Never Give In'.

Den vilde livsstil, som den tidligere mangeårige succesmanager hos Manchester United førte som ung fodboldspiller, kulminerede i sidste ende i en tur i brummen, et brud med hans far og en ordentlig omgang selvransagelse.

»Jeg startede med at … Hvordan skal jeg sige det? Det gik lidt over gevind. Ud og fyre den af i byen om natten. Jeg begyndte at gå ud fredag aften, selvom det var aftenen før en kamp,« fortæller 79-årige Ferguson, som voksede op i Glasgow.

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

Unge Fergusons vilde livsstil tærede på hans forhold til faren, som var frustreret over, at sønnen ikke tog sin fodboldkarriere seriøst.

»Min far plejede at spørge, hvor jeg skulle hen. Så svarede jeg, at jeg skulle i byen. Det mente han ikke, at jeg burde gøre. Men jeg forklarede, at jeg alligevel bare skulle spille for reserveholdet, og at det ikke var så vigtigt. Der blev vores forhold dårligt,« siger Ferguson.

I starten af sin professionelle karriere som fodboldspiller, som han havde, før han kastede sig over trænergerningen, spillede han i den skotske klub St Johnstone.

Det var her, det gik galt med en lidt for vild livsstil, og i sidste ende skulle der et brud med faren til, før Ferguson fik karrieren på sporet.

Foto: JAN NIENHEYSEN Vis mere Foto: JAN NIENHEYSEN

»En aften, hvor jeg var ude og fulde mig, endte jeg i fængsel. Jeg kom for retten og fik en bøde. Jeg var det sorte får,« fortæller Ferguson i dokumentaren:

»Det nåede så vidt, at han sagde til mig, at jeg måtte gøre, hvad jeg ville, og så måtte vi se, hvordan det gik. Og så talte vi ikke sammen i to år. Fra 1961 til 1963 talte vi ikke sammen. Det har jeg altid fortrudt.«

Sir Alex Ferguson blev efter sin fodboldkarriere en af tidernes mest succesfulde trænere og huskes særligt for sine 17 år i spidsen for Manchester United, hvor det blev til 13 engelske mesterskaber og to Champions League-titler.