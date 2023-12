Umiddelbart er det ikke fordi, at han lignede en mand på nippet til at have tabt alt sit hår.

Alligevel valgte Rio Ferdinand at gøre noget ved det kompleks, der sidder i kroppen på mange mænd.

Den engelske fodboldlegende rejste til Tyrkiet for at få lavet en hårtransplantation.

I samme ombæring fik han også ordnet sit skæg.

Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg er her for at få fikset mit skæg. Jeg har et par huller, et par plamager,« siger ham, der også er tv-ekspert, i en video med Dr. Cinik hospitalet i Istanbul.

I reklamevideoen, der florerer på sociale medier, ser man Rio Ferdinand ankomme til klinikken i en stor varevogn iført mørke solbriller, inden man følger processen med at få styr på hårpragten.

Diverse billeder ligger også på sociale medier, og du kan blandt andet se dem her.

Det vides ikke præcis, hvornår TNT Sports-eksperten fik foretaget transplantationen.

Rio Ferdinand er langtfra den eneste fodboldspiller, der har besøgt klinikken.

Stjerner som Rivaldo, Ivan Rakitic, Bacary Sagna og Ryan Babel har også fået ordnet deres lokker på klinikken.