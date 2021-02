Far er ikke sur - men far er meget skuffet.

Nogenlunde sådan kan situationen sammenfattes i Rangers FC, hvor manager Steven Gerrard kan konstatere, at fem spillere har brudt de strikse corona-restriktioner, der er indført i Skotland.

Synderne er øjeblikkeligt blevet fjernet fra truppen, og de kan se frem til yderligere sanktioner.

Det fastslår Rangers-manageren på et pressemøde forud for torsdagens Europa League-kamp mod Royal Antwerp FC.

»Først og fremmest har vi fundet ud af, at fem af vores spillere har været involveret i et brud på Covid-reglerne, hvilket vi fra klubbens side er virkelig skuffet over. Det vil blive håndteret internt,« siger Steven Gerrard og fortsætter:

»Spillerne vil blive tildelt en bøde, og vi er i dialog med SFA (det skotske fodboldforbund, red.) og regeringen i forhold til at finde en løsning omkring de drenge.«

»De er nu blevet fjernet fra klubben og holdet, mens de er i isolation. Jeg vil sætte mig ned sammen med dem - ansigt til ansigt - når vi må det,« lyder det fra Gerrard.

Han understreger dog samtidig, at det ikke får nogen indflydelse på Rangers-mandskabet før torsdagens 1/16-finale i Europa League.

»Det vil ikke påvirke os som gruppe. Jeg har begejstret for gruppen i forhold til deres håndtering (af sagen, red.).«

»Jeg føler mig personligt svigtet, men jeg forsøger at komme videre og fokusere på de vigtige ting, som er at forberede holdet til en stor kamp mod Antwerpen,« siger Steven Gerrard.