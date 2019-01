Med lige under fem måneder til Premier League-sæsonen slutter, kan en række Premier League-spillere skifte klub uden der skal betales overgangssum.

Det kan godt være, de fleste af dem er over de 30, men de er stadig Premier League-spillere med høj klasse.

Og nu kan de hentes uden der skal betales transfersum.

Vi har samlet fem af de største navne med snarligt kontraktudløb her.

Vincent Kompany, 32 år, Manchester City

Han har længe været en sikker starter på Etihad Stadium, hvor han har etableret sig som en af de bedste forsvarsspillere i Premier League.

Desværre for belgieren har han også en skadeshistorik, som får City til at tøve med at forlænge. Det har også betydet, at den 32-årige har været ude af den ideelle startopstilling de seneste to år.

Ifølge rygterne skulle Barcelona angiveligt være interesserede i at hente forsvarsspilleren på en fri transfer til sommer.

James Milner, 33 år, Liverpool

Den alsidige og hårdtarbejdende englænder går ind i de sidste fem måneder af sin kontrakt.

Han har gennem årene været en integreret del af Liverpool-holdet og er den eneste Premier League-vinder på holdet i øjeblikket.

Hans barndomsklub Leeds United ses som potentiel destination, hvis altså traditionsklubben gør comeback i Premier League i næste sæson.

Olivier Giroud, 32 år, Chelsea

Chelsea har en række spillere over 30 år, der kan skifte gratis til sommer.

En af dem er Giroud, der kom fra Arsenal, men som siden skiftet har haft svært ved at overbevise Maurizio Sarri, der i øjeblikket ligner en manager på jagt efter en ny frontangriber.

Derfor er det bestemt en mulighed, at franskmanden ikke får forlænget sit ophold på Stamford Bridge.

Ashley Young, 33 år, Manchester United

Manchester United er også en klub, som har mange spillere med kontrakt udløb til sommer.

Antonio Valencia er på vej til Inter, og Phil Jones, Ander Herrera og Andreas Perreira er endnu ikke blevet tilbudt nye kontrakter.

Det er Ashley Young til gengæld efter en god sæson for klubben, men derfor er det stadig muligt for andre klubber at hente ham kvit og frit, hvis altså den engelske landsholdsspiller takker nej til Uniteds bud.

Aaron Ramsey, 28 år, Arsenal

Der er flere potentielle bejlere til den walisiske landsholdsspiller.

Paris Saint-Germain og Real Madrid skulle angiveligt være på tale, men et skifte til Juventus anses som den mest sandsynlige næste destination.

Engelske medier skriver, at skiftet allerede kan blive gennemført til januar, hvor en byttehandel mellem Aaron Ramsey og den marokkanske forsvarsspiller Medhi Benatia fra Juventus kan blive en realitet.