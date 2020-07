Med et hattrick scoret udelukkende med hovedet sørgede Marouane Fellaini for en sejr til Shandong Luneng.

Marouane Fellaini fik en søndag en flyvende start på sæsonen i den kinesiske liga.

Belgieren scorede tre mål - alle med hovedet - på syv minutter mod slutningen af anden halvleg og sørgede dermed for en 3-2-sejr til Shandong Luneng i kampen mod Dalian Pro, der har den tidligere Napoli-profil Marek Hamsík på holdet.

Kampen var den første for de to hold i den kinesiske liga, der startede lørdag, fem måneder senere en planlagt på grund af coronapandemien.

Fellaini steg første gang til vejrs efter 78 minutter og headede 1-1-målet i kassen efter et indlæg. Cirka 20 minutter tidligere havde den tidligere West Bromwich-angriber Salomón Rondón bragt Dalian Pro foran.

Fire minutter efter sin første scoring kom Fellaini igen højest, denne gang på et hjørnespark, og så stod der 2-1.

3-1-målet fulgte samme opskrift et par minutter senere. Hjørnespark, hovedstød fra Fellaini, mål.

Svenske Marcus Danielson fik reduceret til 2-3 til tillægstiden, men Fellainis hattrick endte altså med at være nok til at tage sejren for Shandong Luneng.

Den 32-årige belgier skiftede fra Manchester United til den kinesiske klub i februar sidste år efter fem et halvt år i den engelske storklub.

/ritzau/