Nej, nej, nej, det gjorde han bare ikke!?!

Liverpool-profilen Kostas Tsimikas er kommet i modvind efter en bizar hændelse midt i Premier League-giganternes fejring af Carabao Cup-triumfen i søndags.

Tv-billeder viser nemlig, at den græske back spyttede sit tyggegummi ud, mens han står på den fyldte tribune på Wembley, hvilket fik opmærksomme seere til at rase på de sociale medier.

Tsimikas stod sammen med sine holdkammerater oppe på tribunen på en afsats, hvor de skulle modtage pokalen som symbol på deres finalesejr over Chelsea. Det er her, tv-billederne viser, at Tsimikas læner sig forover og spytter sit tyggegummi ud og ned på tribunen under sig.

Liverpool har over for Daily Mail beklaget hændelsen, og fortalt, at Tsimikas på ingen måder forsøgte eller havde intention om at ramme tilskuere med sit tyggegummi.

Han ville bare ganske enkelt af med sit tyggegummi.

Der er da også tv-vinkler, der bekræfter, at der ikke sad eller stod tilskuere lige under grækeren.

Klubben har alligevel lige mindet den tidligere Esbjerg-spiller om, at han skal være opmærksom næste gang, han skal af med sit tyggegummi i nærheden af tilskuere. Tsimikas undskylder.