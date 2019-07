FC København-manager Ståle Solbakken jagter intenst afløseren for Robert Skov, der i weekenden blev solgt til tyske Hoffenheim for omkring 75 millioner kroner.

Og flere steder - blandt andet i B.T.'s transferpodcast, Transfervinduet - bliver der spekuleret i, at nordmanden har rettet fokus mod AaB's Lucas Andersen.

Og til Nordjyske har 24-årige Lucas Andersen selv - blandt andet - udtalt følgende om FCK-rygtet:

»Det beviser, at jeg gør noget rigtigt, og der er nogen, der holder øje med én. Det er selvfølgelig fedt, hvis det viser sig at være rigtigt. Det siger sig selv, at FCK er den største klub i Danmark,« lyder det fra Andersen.

Foto: René Schütze Vis mere Foto: René Schütze

Men ifølge AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, er der ingen handel under opsejling.

»Jeg har ikke hørt noget. Så der er ikke noget nyt der,« siger Allan Gaarde til B.T.

Lucas siger selv, at det kunne være fedt, hvis der er noget om snakken. Er han interesseret i at skifte væk fra AaB?

»Det er jo ikke det, han siger. Det er jer, der læser det sådan.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Han siger, at han er superglad for at være i AaB, og at han lige har lavet en femårig aftale, og at han synes, det er et fedt projekt. Og så siger han, at det altid er flatterende, hvis andre synes, man er god. Vinklingen er lidt anderledes, end I gerne vil have, den skal være.«

Kan du afvise, at I sælger Lucas Andersen i dette transfervindue?

»Altså, der er overhovedet ingen planer om at sælge Lucas Andersen. Vi har lavet en femårig aftale med ham, og vi har lige gjort ham til anfører, fordi han er så vigtig en spiller for os, og fordi at vi gerne vil give ham en vigtig position på holdet.«

»Så der er absolut ingen planer om at sælge ham,« lyder det bestemt fra Allan Gaarde.

Lucas Andersen har tidligere spillet i Ajax og schweiziske Grasshoppers.

AaB og Andersen møder mandag aften Silkeborg i Superligaen.