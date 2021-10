Uha! To af Superligaens helt store mandskaber tørner sammen i deres jagt på pokal-lykke.

Det blev en af konklusionerne efter lodtrækningen til kvartfinalerne i pokalturneringen, som blev foretaget efter FC Midtjyllands sejr over AaB i den sidste af de otte 1/8-finaler.

Det vildeste brag bliver på papiret netop FC Midtjylland, som møder Brøndby IF i to kvartfinale-opgør.

Derudover kan det konstateres, at de forsvarende pokalmestre fra Randers FC starter hjemme mod OB i de to Superliga-mandskabers to respektive kampe om at komme i semifinalen.

De sidste to års pokalfinalister Sønderjyske trak 1. Divisionsmandskabet Hvidovre, og må her betegnes som favoritter.

Det samme må Vejle Boldklub være i lokalbraget mod Kolding IF fra 2. Division. Det kan godt gå hen og blive lidt af et trekantsområdedrama.

Kvartfinalerne bliver afviklet over to kampe i december.

Reglen om udebanemål er strøget i den danske pokalturnering, ligesom tilfældet er i Uefas turneringer.