I en sand rutsjebanetur af en kamp vandt FC Nordsjælland onsdag aften 3-2 over FC København i den første af to pokalsemifinaler.

FCN fik en drømmestart, inden FCK fandt melodien og kom foran 2-1, men til sidst vendte FCN det hele på hovedet og vandt på et VAR-straffespark få minutter før tid.

Dermed har Farum-klubben det bedste udgangspunkt inden returkampen i Parken på torsdag i næste uge.

Med hurtig boldomgang greb FCN taktstokken fra start og fik en drømmestart, da angriberen Mads Hansen allerede efter syv minutter styrede en tværpasning i nettet.

I perioden efter 1-0-målet satte FCN sig mere igennem i duellerne, og FCK lavede flere ukarakteristiske fejl.

FCK er ramt af en del skader for tiden, og panderynkerne blev dybere, da forsvarsspilleren Valdemar Lund måtte udgå i det 23. minut.

Efter en svær start fandt FCK en måde at spille sig ud af hjemmeholdets høje pres, og det resulterede i københavnsk dominans og flere gode chancer i anden halvdel af første halvleg.

FCK fortsatte presset efter pausen, og det gav pote efter 65 minutter, hvor kantspilleren Diogo Goncalves scorede til 1-1 på en returbold.

Jublen blev endnu større syv minutter senere, hvor Jordan Larsson med en flot afslutning efter en hurtig omstilling sendte FCK på 2-1.

Føringen varede dog kun tre minutter, inden FCN-stopperen Adamo Nagalo bragte balance i regnskabet med et hovedstød tæt under mål.

Det lignede længe en pointdeling, men FCN fik i det 90. minut tilkendt et straffespark ved hjælp af VAR, da en FCK-spiller ramte bolden med armen i feltet.

Indskiftede Emiliano Marcondes omsatte fra pletten og sendte FC Nordsjælland et skridt nærmere sin første pokalfinale siden 2011.

FCK har ikke været i pokalfinalen siden 2017.

