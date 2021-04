Mens hans jævnaldrende legede med lego og kun lige havde smidt støttehjulene, rejste norske Andreas Schjelderup rundt i Europa og besøgte storklubber.

Men det ekstraordinære fodboldtalent endte i Farum, og nu vil han erobre Superligaen.

Han ligner naboens yngste knægt. Med oversized hættetrøje, lyst let uglet hår og lidt smånervøst fingerspil på bordet i FCN-loungen.

Men 16-årige Andreas Schjelderup fra det nordlige Norge er ikke en helt gennemsnitlig teenager.

Siden han var syv år, har man hvisket hans navn i de europæiske storklubber, og i Norge er hypen allerede så stor, at FC Nordsjælland har trukket en streg i sandet – indtil videre må norske medier vente med at tale med Bodø-drengen.

Det er et fodbold-vidunderbarn, der er kommet til Superligaen. Det kan man vist allerede godt konstatere.

Den 16-årige nordmand har allerede fået Superliga-debut – opsigtsvækkende tidligt selv for FC Nordsjælland, hvor man som 20-årig hører til blandt alderspræsidenterne.

Og han har leveret varen. Otte optrædener har resulteret i tre mål og en assist. Med sin frisparksscoring i udekampen mod Lyngby blev han historiens yngste FCN-målscorer.

Og i den efterfølgende hjemmekamp mod Sønderjyske lavede han begge mål i 2-1-sejren. Og begge scoringer havde et Messisk skær over sig.

Som sagt – ikke en helt gennemsnitlig teenager!

Talentet var tidligt til at få øje på.

»På et tidspunkt, mens jeg spiller i Bodø/Glimt, bliver jeg rykket to årgange op og spillede med drenge, der var en del ældre. Og der gik det måske op for mig, at jeg var lidt bedre end alle de andre,« fortæller han høfligt og beskedent.

Ja, vi havde kontrakttilbud fra de fleste af klubberne. Men i sidste ende valgte vi Danmark og FC Nordsjælland Andreas Schjelderup

Han var nok mere end ‘lidt bedre end alle de andre’. For udlandet får tidligt nys om, at der render noget helt specielt rundt oppe i det norske Nordland.

»Da jeg var 7-8 år, blev jeg inviteret til Ajax. Jeg husker, at min far sagde til mig, at nu skulle vi altså en tur til Amsterdam. Det var fedt at få testet sig selv på et højt internationalt niveau,« fortæller han.

»Det var helt fantastisk at komme til Ajax og tale med Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Marc Overmars og den slags. Det var stort for en lille dreng, men jeg tænkte egentlig ikke så meget over det.«

»Derefter spurgte min far 'har du lyst til at tage til Tottenham?'. 'A hva',' spurgte jeg. Og han svarede 'ja ja, du er blevet inviteret til Tottenham for at træne med'. Jeg blev vildt glad.«

Og invitationerne blev ved med at vælte ind. Andreas Schjelderup besøgte også klubber som Juventus, Liverpool, Bayern München, Atalanta og PSV Eindhoven.

»Ja, vi havde kontrakttilbud fra de fleste af klubberne. Men i sidste ende valgte vi Danmark og FC Nordsjælland.«

Der er ikke mange 16-årige, der siger nej til de storklubber. Hvorfor valgte du Superligaen i stedet?

»Da jeg skulle beslutte mig, fandt vi frem til, at det allerbedste for mig var at tage til FC Nordsjælland og udvikle mig på deres U19-hold og på den måde forberede mig til Superligaen.«

Da Andreas Schjelderup i vinter var med Superliga-truppen på træningslejr, fik han hurtigt bundrutinerede spillere som Johan Djourou og Kian Hansen til at spærre øjnene op. Og de glemte hurtigt, at der var tale om en dreng, der stadig må vente et par år med at få kørekort.

Cheftræner Flemming Pedersen beskrev ham straks som ‘lim’. En spiller, der binder hele holdet sammen.

Og internt i klubben snakker man om et talent, der er i top 3 i sin årgang i Europa.

Andreas Schjelderup arbejdede stenhårdt vinteren over, og allerede i løbet af sin første sæson i klubben har han taget seks kilo på i muskelmasse.

Sliddet gav hurtigt afkast. Inden forårspremieren mod Brøndby fik nordmanden at vide, at han skulle starte inde.

»Det var helt sygt! En syg følelse, at man skulle starte inde mod Brøndby, der førte rækken på det tidspunkt. Jeg blev bare vildt glad. Det var min første rigtige seniorkamp,« lyder det fra teenageren.

»Jeg havde aldrig forventet, at jeg skulle spille SÅ hurtigt. Jeg havde tænkt, at der skulle gå et eller to år. Men jeg er glad for, at jeg fik chancen – og jeg føler, at jeg tog den.«

Det gjorde han i den grad. Og det er allerede banket fast, at talentet rækker til langt mere end Superligaen. Men Andreas Schjelderup har ikke travlt.

»Min drøm er selvfølgelig at spille i en top 5-liga. Det er absolut drømmen. Men lige nu er jeg så fokuseret på FC Nordsjælland.«

»Jeg ønsker at blive den bedst mulige spiller i Danmark. Jeg vil udvikle mig til at blive en topspiller – og måske være den bedste spiller i Superligaen. Dominere med mål og assist. Ja, dominere Superligaen.«

Hvad er planen – hvor lang tid skal der gå, før du dominerer Superligaen?

»Jeg har ikke sat mig et mål for, hvornår jeg skal nå dertil. Vi må se – det er egentlig kun op til mig selv, hvor lang tid der skal gå.«

Inden teenageværelset på Hotel FC Nordsjælland kalder på Andreas Schjelderup, er der et sidste, men vigtigt spørgsmål, der trænger sig på.

Kunne du ikke være interesseret i at få dansk statsborgerskab, så du kan komme med til nogle slutrunder?

»Haha. Ej … altså, jeg er 100 procent norsk. Og jeg tror ikke, at det ville blive taget godt imod i Norge, hvis jeg skifter til dansk statsborgerskab. Jeg er norsk.«

Øv, men sådan må det være.