Selv om om FC Nordsjælland ikke har vundet en superligakamp siden november, er nedrykningsfare ikke et emne.

Det var en tæt kamp, da Randers FC og FC Nordsjælland spillede 1-1 i Superligaens 17. spillerunde.

Resultatet ændrer ikke meget i stillingen for de to hold, hvor Randers ligger nummer fem, mens FCN er placeret på tiendepladsen.

På trods af at FCN ikke har vundet en fodboldkamp i Superligaen siden november, er der ingen bange anelser at spore hos anfører Magnus Kofod Andersen.

- Vi kigger altid op i tabellen. Så længe top-6 er en mulighed, giver vi ikke op. Men vi fokuserer overhovedet ikke på nedrykningskampen, siger midtbanespilleren, der scorede nordsjællændernes mål i Randers.

Også FCN-cheftræner Flemming Pedersen nægter at tale om nedrykningsfare. Han fortæller, at det ene point mod Randers var brugbart, selv om han nu også erkender, at top-6 begynder at se svært ud.

- FC Nordsjællands mindset er at kigge op. Vi har aldrig bange anelser, og mod Randers forsøgte vi også at jagte sejren i stedet for at forsvare pointet, siger Flemming Pedersen.

Det var ikke kun FC Nordsjælland, som gik offensivt til værks i kampens slutfase. Også Randers-lejren fortæller, at de satsede hårdt.

- Et point rykker ikke særlig meget, så vi gik helhjertede efter de tre point, som jeg også synes, at vi havde fortjent. Det er især ærgerligt ikke at vinde, når man er foran, lød det fra Randers-anfører Erik Marxen efter kampen.

Anfører Marxen bakkes op af Randers-cheftræner, Thomas Thomasberg.

- Vi var stærkere end dem. Vi neutraliserede deres kvaliteter, og vores eget spil med bolden var godt. Set over hele kampen skal vores antal chancer give en sejr, siger Thomasberg.

Marxens anførerkollega i FC Nordsjælland, Magnus Kofod Andersen, var lidt mere tilfreds med kampens resultat. Men også han havde gerne set en anden udgang på kampen.

- Isoleret set er et point på udebane mod Randers okay. Men vi kunne godt have tænkt os tre point i dag, hvilket vi også havde mulighederne til, siger Kofod.

/ritzau/