FC Nordsjælland arbejder dagligt på at få Abdul Mumin til at reagere anderledes, når noget går ham imod.

FC Nordsjællands unge forsvarsspiller Abdul Mumin gjorde livet svært for sine holdkammerater, da han et kvarter før tid blev udvist i mandagens 1-2-nederlag til FC Midtjylland.

Mumin fik vist det røde kort efter en ophedet episode, hvor han svingende armen op i ansigtet på FC Midtjyllands Frank Onyeka.

FCN-træner Flemming Pedersen så ikke situationen, men han ærgrer sig over, at Mumin blev smidt ud.

- Han svigtede sig selv, fordi han nu skal sidde ude i nogle kampe, men han svigtede også holdkammeraterne, siger han.

- I en holdsport er et svigt voldsomt, fordi vi er så afhængige af hinanden.

Cheftræneren beskriver Mumin som en rolig spiller, men han har en tendens til at komme op i det røde felt, hvis noget går ham imod.

Derfor arbejder trænerteamet på at lære ham at reagere anderledes.

- Vi arbejder med det til træning ved at få sat ham i de situationer. For eksempel ved at dømme lidt imod ham, så han føler sig uretfærdigt behandlet, eller ved at få en spiller til at gå lidt til ham.

Forsvarsspilleren Victor Nelsson var selv indblandet i situationen, der skabte tumult på banen og førte til Mumins udvisning.

Han mener ikke, at holdet har et generelt problem med at tøjle sig selv, men mod FCM tog det overhånd.

- Vi skal lære at kontrollere os selv i sådan nogle situationer. Det formåede Mumin ikke i denne episode, og det gjorde jeg heller ikke, siger Victor Nelsson.

- Men det er følelser, og det er en fodboldkamp. Det koger over nogle gange, og det er bare fedt.

Mandagens 1-2 nederlag betyder, at FCN endnu ikke har vundet i mesterskabsspillet, hvor holdet har ti point op til bronzen.

Ifølge Flemming Pedersen fokuserer holdet først og fremmest på at hente den første sejr og ikke så meget på tabellen.

