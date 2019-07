FC Nordsjælland og cheftræner Flemming Rasmussen har sagt farvel til flere store profiler gennem tiderne.

Få af dem har været mere hypet og fremtvunget større opmærksomhed end 19-årige Andreas Skov Olsen, der i dag (onsdag, red.) satte et punktum for en af sommerens mest omtalte transferhistorier med sin underskrift på Bolognas kontrakttilbud.

De fleste, FC Nordsjælland inkluderet, havde dog regnet med, at det punktum blev sat allerede i starten af juli, da Andreas Skov Olsen første gang tog til Bologna for at skrive under, men tingene gik for stærkt, og nu fortæller Flemming Pedersen lidt om detaljerne bag det opsigtsvækkende skifte:

»Når man kommer ned til en klub og skal skrive under samme dag, så kan det godt blive for overvældende, og så er det virkelig, virkelig stærkt at turde give sig selv tid til at tænke sig om en ekstra gang i stedet for at lade sig forblinde af en stor kontrakt,« siger Flemming Pedersen og fortsætter:

»Andreas Skov Olsen valgte at tænke sig om, og det har jeg enorm respekt for. Jeg synes, den beslutning vidner om en ung mand, der har noget integritet, og som tør tænke sine beslutninger igennem, selv om der er stort pres på.«

Andreas Skov Olsen havde brug for at få afklaret nogle spørgsmål, særligt om forholdene uden for banen, og derfor tog han hjem til Danmark for at tænke tingene igennem i de trygge rammer i FC Nordsjælland.

»Der var nogle uafklaretheder især i forhold til det uden for banen, som skulle falde helt på plads. Hvis man har nogle spørgsmål, så handler det om at få dem afklaret, og det var det, han tog sig tid til,« siger Flemming Pedersen.

Andreas Skov Olsen er kommet frem til, at han skal støttes i starten i forholdene uden for banen, og derfor har han nogle af sine nærmeste med sig til Bologna.

Her ses Andreas Skov Olsen i Bologna, hvor han landede tirsdag. Foto: Massimo Paolone/Lapresse

Spørger man Flemming Pedersen ind til mulighederne for, at unge spillere slår igennem i Italien, er svaret, at forholdene er blevet bedre:

»Der, hvor de italienske klubber har haft lidt udfordringer, er på talentudviklingen, hvor det stadig handler om 'survival of the fittest',« siger Flemming Pedersen og fortsætter:

»Men de er ved at komme efter det og er blevet bedre til at give unge spillere chancen.«

Prisen på den eftertragtede danske teenager lyder ifølge det italienske transfer-site Gianluca Di Marzio på 37,5 millioner kroner. Den store lokale Bologna-avis Corriere Di Bologna skriver, at transfersummen er en anelse højere, cirka 45 millioner kroner.